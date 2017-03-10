Импичмент президента Южной Кореи признан законным Конституционным Судом страны - СМИ

Конституционный Суд Южной Кореи признал законным импичмент президента страны Пак Кын Хе, сообщают американские СМИ (средства массовой информации).
Отмечается, что она будет немедленно отстранена от власти, а в течение 60 дней в Южной Корее должны быть проведены досрочные президентские выборы.
Депутаты парламента Южной Кореи в декабре прошлого года проголосовали за импичмент в отношении Пак Кын Хе. Этот шаг был предпринят после того, как стало известно о крупном коррупционном скандале, в который оказалась вовлечена президент Южной Кореи.
Сейчас обязанности президента Южной Кореи исполняет премьер-министр страны Хван Ге Ан.
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