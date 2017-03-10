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Дальнее зарубежье 10.03.2017 08:33

Импичмент президента Южной Кореи признан законным Конституционным Судом страны - СМИ

Конституционный Суд Южной Кореи признал законным импичмент президента страны Пак Кын Хе, сообщают американские СМИ (средства массовой информации).

Отмечается, что она будет немедленно отстранена от власти, а в течение 60 дней в Южной Корее должны быть проведены досрочные президентские выборы.

Депутаты парламента Южной Кореи в декабре прошлого года проголосовали за импичмент в отношении Пак Кын Хе. Этот шаг был предпринят после того, как стало известно о крупном коррупционном скандале, в который оказалась вовлечена президент Южной Кореи.

Сейчас обязанности президента Южной Кореи исполняет премьер-министр страны Хван Ге Ан.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИМПИЧМЕНТ, КС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]