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Дальнее зарубежье 10.03.2017 08:44

Неизвестные открыли стрельбу в кафе швейцарского города Базеля, два человека погибли

По меньшей мере, два человека погибли и один тяжело ранен в результате стрельбы в кафе в курортном швейцарском городе Базеле, сообщают средства массовой информации в пятницу с места события.

Как сообщил журналистам представитель полиции, "два человека пошли в "Кафе 56" в 20:15 (по местному времени, 22:15 мск четверга) и произвели несколько выстрелов".

"Два посетителя кафе погибли, один ранен и находится в критическом состоянии", - сказал представитель полиции.

По его словам, нападавшие после стрельбы скрылись в направлении железнодорожного вокзала.

Представитель базельской прокуратуры отметил, что мотивы нападения еще не выяснены, будет проведено расследование.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, КАФЕ, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]