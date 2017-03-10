Неизвестные открыли стрельбу в кафе швейцарского города Базеля, два человека погибли

По меньшей мере, два человека погибли и один тяжело ранен в результате стрельбы в кафе в курортном швейцарском городе Базеле, сообщают средства массовой информации в пятницу с места события.

Как сообщил журналистам представитель полиции, "два человека пошли в "Кафе 56" в 20:15 (по местному времени, 22:15 мск четверга) и произвели несколько выстрелов".

"Два посетителя кафе погибли, один ранен и находится в критическом состоянии", - сказал представитель полиции.

По его словам, нападавшие после стрельбы скрылись в направлении железнодорожного вокзала.

Представитель базельской прокуратуры отметил, что мотивы нападения еще не выяснены, будет проведено расследование.