Неизвестные открыли стрельбу в кафе швейцарского города Базеля, два человека погибли

По меньшей мере, два человека погибли и один тяжело ранен в результате стрельбы в кафе в курортном швейцарском городе Базеле, сообщают средства массовой информации в пятницу с места события.
Как сообщил журналистам представитель полиции, "два человека пошли в "Кафе 56" в 20:15 (по местному времени, 22:15 мск четверга) и произвели несколько выстрелов".
"Два посетителя кафе погибли, один ранен и находится в критическом состоянии", - сказал представитель полиции.
По его словам, нападавшие после стрельбы скрылись в направлении железнодорожного вокзала.
Представитель базельской прокуратуры отметил, что мотивы нападения еще не выяснены, будет проведено расследование.
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