В Баку открылась фотовыставка, посвященная Валентине Терешковой

9 марта с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку открылась фотовыставка «Девушку Чайкой зовут», посвященная первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой. 6 марта Валентина Владимировна отметила свой 80-летний юбилей.
На выставке были представлены редкие фотографии, отражающие некоторые этапы жизненного пути легендарной женщины: юношеские годы, период тренировок, во время космического полета, первый земной завтрак, в кругу друзей, в отряде космонавтов, редкие минуты отдыха и другие.
На открытии выставки присутствовали учащиеся школы № 177 города Баку. Главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Азербайджане Елена Шишкалова провела для них экскурсию и рассказала о жизни и трудовых достижениях Валентины Терешковой.
Школьники также посмотрели документальный фильм «Эй! Небо, сними шляпу!» и кадры чествования Валентины Терешковой в Правительстве Московской области.
Фотографии:
1. В РИКЦ открылась выставка «Девушку Чайкой зовут»
2. Главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Азербайджане Е.Шишкалова рассказала школьникам о жизни и трудовых достижениях В.Терешковой
3. Участники мероприятия
4. Главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Азербайджане Е.Шишкалова провела для учащихся школы № 177 города Баку экскурсию по выставке «Девушку Чайкой зовут»
5. Школьники знакомятся с экспозицией
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