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10.03.2017 08:39

В Баку открылась фотовыставка, посвященная Валентине Терешковой

9 марта с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку открылась фотовыставка «Девушку Чайкой зовут», посвященная первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой. 6 марта Валентина Владимировна отметила свой 80-летний юбилей.

На выставке были представлены редкие фотографии, отражающие некоторые этапы жизненного пути легендарной женщины: юношеские годы, период тренировок, во время космического полета, первый земной завтрак, в кругу друзей, в отряде космонавтов, редкие минуты отдыха и другие.

На открытии выставки присутствовали учащиеся школы № 177 города Баку. Главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Азербайджане Елена Шишкалова провела для них экскурсию и рассказала о жизни и трудовых достижениях Валентины Терешковой.

Школьники также посмотрели документальный фильм «Эй! Небо, сними шляпу!» и кадры чествования Валентины Терешковой в Правительстве Московской области.

Фотографии:

1. В РИКЦ открылась выставка «Девушку Чайкой зовут»

2. Главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Азербайджане Е.Шишкалова рассказала школьникам о жизни и трудовых достижениях В.Терешковой

3. Участники мероприятия

4. Главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Азербайджане Е.Шишкалова провела для учащихся школы № 177 города Баку экскурсию по выставке «Девушку Чайкой зовут»

5. Школьники знакомятся с экспозицией

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]