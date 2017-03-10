В Баку открылась фотовыставка, посвященная Валентине Терешковой

9 марта с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку открылась фотовыставка «Девушку Чайкой зовут», посвященная первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой. 6 марта Валентина Владимировна отметила свой 80-летний юбилей.

На выставке были представлены редкие фотографии, отражающие некоторые этапы жизненного пути легендарной женщины: юношеские годы, период тренировок, во время космического полета, первый земной завтрак, в кругу друзей, в отряде космонавтов, редкие минуты отдыха и другие.

На открытии выставки присутствовали учащиеся школы № 177 города Баку. Главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Азербайджане Елена Шишкалова провела для них экскурсию и рассказала о жизни и трудовых достижениях Валентины Терешковой.

Школьники также посмотрели документальный фильм «Эй! Небо, сними шляпу!» и кадры чествования Валентины Терешковой в Правительстве Московской области.

Фотографии:

1. В РИКЦ открылась выставка «Девушку Чайкой зовут»

2. Главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Азербайджане Е.Шишкалова рассказала школьникам о жизни и трудовых достижениях В.Терешковой

3. Участники мероприятия

4. Главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Азербайджане Е.Шишкалова провела для учащихся школы № 177 города Баку экскурсию по выставке «Девушку Чайкой зовут»

5. Школьники знакомятся с экспозицией