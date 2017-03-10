Кабмин Азербайджана оставил без изменений зарплаты сотрудников аппарата Минналогов

Кабинет министров Азербайджана утвердил размеры зарплат сотрудников аппарата, глав департаментов министерства налогов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минналогов.
Минналогов в 2016 году провело структурные преобразования. В связи с этим возникла необходимость приведение нормативно-правовой базы в соответствии с новой структурой, в том числе заработных плат сотрудников аппарата министерства.
При этом в размерах заработных плат изменений не произошло. В частности, зарплата начальника аппарата Минналогов составит 1,01 тыс. манатов, его заместителя – 940 манатов.
Зарплата начальников департаментов и центров в структуре Минналогов составит 890 манатов, первых заместителей глав департаментов – 770 манатов, заместителей глав департаментов и центров – 760 манат, начальников отделов в департаментах и центрах – 750 манатов.
Советники министра налогов, как и прежде, будут получать ежемесячный оклад в 730 манатов.
Данные зарплаты действительны с 1 января 2017 года.
А.Азизов
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