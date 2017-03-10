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Финансы 10.03.2017 08:39

Кабмин Азербайджана оставил без изменений зарплаты сотрудников аппарата Минналогов

Кабинет министров Азербайджана утвердил размеры зарплат сотрудников аппарата, глав департаментов министерства налогов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минналогов.

Минналогов в 2016 году провело структурные преобразования. В связи с этим возникла необходимость приведение нормативно-правовой базы в соответствии с новой структурой, в том числе заработных плат сотрудников аппарата министерства.

При этом в размерах заработных плат изменений не произошло. В частности, зарплата начальника аппарата Минналогов составит 1,01 тыс. манатов, его заместителя – 940 манатов.

Зарплата начальников департаментов и центров в структуре Минналогов составит 890 манатов, первых заместителей глав департаментов – 770 манатов, заместителей глав департаментов и центров – 760 манат, начальников отделов в департаментах и центрах – 750 манатов.

Советники министра налогов, как и прежде, будут получать ежемесячный оклад в 730 манатов.

Данные зарплаты действительны с 1 января 2017 года.

А.Азизов

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Тэги: МИННАЛОГОВ, АППАРАТ, ЗАРПЛАТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]