Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7563 EUR   1.8494 RUR   0.0299 GBR   2.1358 TRY   0.4686

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.28 Brent   53.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 11° 12 Мар 12° 13 Мар 12°

Финансы 10.03.2017 08:52

Азербайджан подписал в 2016г соглашений о привлечении кредитов на сумму около $1,5 млрд

Правительство Азербайджана в 2016 году подписало 6 кредитных соглашений, предусматривающих получение кредитов от международных и коммерческих финансово-кредитных организаций на сумму $1 млрд 458,4 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Как сообщалось ранее, в 2015 году Азербайджан подписал три кредитных соглашения на общую сумму $741,1 млн.

В 2016 году правительство Азербайджана подписало со Всемирным банком два соглашения о кредитах на сумму $206,7 млн, с Азиатским банком развития – два соглашения на $750 млн.

Кроме этого, было подписано соглашение с Citibank N.A., группой Bayerische Landensbank о кредите на сумму $210 млн, с Societe Generale, BNP Paribas, HSBC France - 276,99 млн евро.

Кредитные средства от ВБ привлечены для реализации проектов в сфере улучшения автодорожной инфраструктуры и улучшения благосостояния вынужденных переселенцев, от АБР – на электроэнергию и на обеспечение макроэкономической стабильности.

Средства от Societe Generale, BNP Paribas, HSBC France привлекаются на модернизацию железнодорожной инфраструктуры,

В целом за 1994-2016гг правительство Азербайджана подписало соглашений о кредитах под госгарантии на общую сумму $11 млрд 49,9 млн. Из них кредитные средства на сумму $8 млрд 407,4 млн – освоено, в том числе $1 млрд 203,6 млн – в 2016 году.

В 2016 году Азербайджан получил грантов и технической помощи на сумму $33,68 млн для реализации 10 проектов и программ, тогда как по итогам 2015 года было получено грантов и технической помощи на сумму $3,41 млн для реализации 6 проектов и программ.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КРЕДИТЫ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ


Похожие новости


SOCAR в I полугодии привлекла кредитов от иностранных банков на 363 млн манатов Турецкая «дочка» SOCAR привлекала около $3,3 млрд на финансирование проекта строительства НПЗ Азербайджан подписал в 2013г соглашений о привлечении кредитов на сумму около $0,5 млрд Азербайджан за период независимости привлек кредитов на 2,8 млрд манатов в сферу электроэнергетики Банки в Азербайджане привлекли от международных исламских финансовых корпораций кредитных средств на сумму более $50 млн Азербайджан подписал в 2012 году соглашений о привлечении кредитов на $1,4 млрд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]