Азербайджан подписал в 2016г соглашений о привлечении кредитов на сумму около $1,5 млрд

Правительство Азербайджана в 2016 году подписало 6 кредитных соглашений, предусматривающих получение кредитов от международных и коммерческих финансово-кредитных организаций на сумму $1 млрд 458,4 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Как сообщалось ранее, в 2015 году Азербайджан подписал три кредитных соглашения на общую сумму $741,1 млн.
В 2016 году правительство Азербайджана подписало со Всемирным банком два соглашения о кредитах на сумму $206,7 млн, с Азиатским банком развития – два соглашения на $750 млн.
Кроме этого, было подписано соглашение с Citibank N.A., группой Bayerische Landensbank о кредите на сумму $210 млн, с Societe Generale, BNP Paribas, HSBC France - 276,99 млн евро.
Кредитные средства от ВБ привлечены для реализации проектов в сфере улучшения автодорожной инфраструктуры и улучшения благосостояния вынужденных переселенцев, от АБР – на электроэнергию и на обеспечение макроэкономической стабильности.
Средства от Societe Generale, BNP Paribas, HSBC France привлекаются на модернизацию железнодорожной инфраструктуры,
В целом за 1994-2016гг правительство Азербайджана подписало соглашений о кредитах под госгарантии на общую сумму $11 млрд 49,9 млн. Из них кредитные средства на сумму $8 млрд 407,4 млн – освоено, в том числе $1 млрд 203,6 млн – в 2016 году.
В 2016 году Азербайджан получил грантов и технической помощи на сумму $33,68 млн для реализации 10 проектов и программ, тогда как по итогам 2015 года было получено грантов и технической помощи на сумму $3,41 млн для реализации 6 проектов и программ.
А.Азизов
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