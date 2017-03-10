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Карабахский конфликт 10.03.2017 12:37

Президент Алиев обсудит во Франции урегулирование карабахского конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках предстоящего визита во Францию обсудит процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

И.Алиев принял в пятницу руководителя группы дружбы Франция-Кавказ французского Сената Андре Рейшара, сообщает сайт главы государства.

«На встрече было отмечено, что в рамках предстоящего визита И.Алиева во Францию, состоятся обсуждения по перспективам сотрудничества в сфере экономики, энергетики, а также вопросам урегулирования карабахского конфликта»,- отмечается в информации.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, ФРАНЦИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]