Президент Алиев обсудит во Франции урегулирование карабахского конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках предстоящего визита во Францию обсудит процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
И.Алиев принял в пятницу руководителя группы дружбы Франция-Кавказ французского Сената Андре Рейшара, сообщает сайт главы государства.
«На встрече было отмечено, что в рамках предстоящего визита И.Алиева во Францию, состоятся обсуждения по перспективам сотрудничества в сфере экономики, энергетики, а также вопросам урегулирования карабахского конфликта»,- отмечается в информации.
Ф.Исазаде
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