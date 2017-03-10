Президент Алиев обсудит во Франции урегулирование карабахского конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках предстоящего визита во Францию обсудит процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

И.Алиев принял в пятницу руководителя группы дружбы Франция-Кавказ французского Сената Андре Рейшара, сообщает сайт главы государства.

«На встрече было отмечено, что в рамках предстоящего визита И.Алиева во Францию, состоятся обсуждения по перспективам сотрудничества в сфере экономики, энергетики, а также вопросам урегулирования карабахского конфликта»,- отмечается в информации.

Ф.Исазаде