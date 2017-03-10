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СНГ 10.03.2017 12:44

Масштабы оргпреступности угрожают безопасности Киргизии, считают в ОБСЕ

Организованная преступность остается острой проблемой в Киргизии на фоне возрастающих угроз безопасности во всей Центральной Азии, считает глава Центра ОБСЕ в Бишкеке Пьер фон Аркс.

"Являясь транснациональным, трудноопределимым явлением, организованная преступность проявляется в новых формах, становясь еще более организованной, финансово подкованной, готовой к новым вызовам и возможностям новых технологий", - заявил он в пятницу во время "круглого стола" на тему совершенствования законодательства Киргизии в этой сфере.

По его словам, масштабы оргпреступности угрожают безопасности республики, негативно влияя на экономическую и социальную сферы. "Поэтому борьба с ней требует наличия правильной государственной стратегии", - отметил он.

"Киргизия, ратифицировав Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, продемонстрировала свою приверженность борьбе с организованной преступностью. Принятие комплекса мер по реформе системы правоохранительных органов Киргизии указывают на наличие твердой политической воли и комплексной борьбы с коррупцией, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков в рамках единой системы национальной безопасности страны", - сказал П.фон Аркс.

Он считает, что "пресечение организованной преступности становится приоритетом для Киргизии наряду с такими задачами, как обеспечение общественного порядка, укрепление власти закона и совершенствование судебной системы".

"Меры по противодействию организованной преступности должны быть беспощадными, но в то же время они не должны противоречить основным человеческим ценностям, в частности соблюдению прав человека и демократии", - подчеркнул П.фон Аркс.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ОРГПРЕСТУПНОСТЬ, ОБСЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]