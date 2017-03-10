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СНГ 10.03.2017 12:46

Неработающий человек - это будущий преступник, заявляет Лукашенко

Профилактика правонарушений должна быть практической и действенной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по итогам деятельности правоохранительных органов и вопросов оптимизации правоохранительной и судебной систем.

"Должны быть действенные рычаги воздействия в плане профилактической работы по недопущению преступлений в будущем. Это не только наши разговоры и увещевания", - сказал А.Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

Он заметил, что на это обращалось внимание при рассмотрении декрета N3 "О предупреждении социального иждивенчества" на недавнем совещании. "Именно этот декрет как раз направлен на профилактику. Это мощное профилактическое действие. Я обращал внимание нашего министра внутренних дел прежде всего на эту проблему. Почему? Потому что человек неработающий (вы лучше меня это знаете) - это будущий преступник", - заявил президент.

В ходе совещания он также потребовал уделять особое внимание негативным процессам, которые происходят вокруг Белоруссии. "Террористические акты в странах Западной Европы, в том числе совершаемые радикально новыми способами. Кибератаки на объекты инфраструктуры государств, потоки мигрантов, военный конфликт на Украине. Эти факторы не могут не затрагивать интересы Беларуси, равно как и не могут нами не учитываться", - заявил А.Лукашенко.

"Уже сегодня белорусское общество столкнулось с ранее неизвестными преступными проявлениями. Поэтому нам необходимо своевременно и эффективно отвечать на все возникающие риски, вызовы и угрозы безопасности наших граждан и государства", - сказал президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ТУНЕЯДСТВО, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]