Неработающий человек - это будущий преступник, заявляет Лукашенко

Профилактика правонарушений должна быть практической и действенной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по итогам деятельности правоохранительных органов и вопросов оптимизации правоохранительной и судебной систем.
"Должны быть действенные рычаги воздействия в плане профилактической работы по недопущению преступлений в будущем. Это не только наши разговоры и увещевания", - сказал А.Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Он заметил, что на это обращалось внимание при рассмотрении декрета N3 "О предупреждении социального иждивенчества" на недавнем совещании. "Именно этот декрет как раз направлен на профилактику. Это мощное профилактическое действие. Я обращал внимание нашего министра внутренних дел прежде всего на эту проблему. Почему? Потому что человек неработающий (вы лучше меня это знаете) - это будущий преступник", - заявил президент.
В ходе совещания он также потребовал уделять особое внимание негативным процессам, которые происходят вокруг Белоруссии. "Террористические акты в странах Западной Европы, в том числе совершаемые радикально новыми способами. Кибератаки на объекты инфраструктуры государств, потоки мигрантов, военный конфликт на Украине. Эти факторы не могут не затрагивать интересы Беларуси, равно как и не могут нами не учитываться", - заявил А.Лукашенко.
"Уже сегодня белорусское общество столкнулось с ранее неизвестными преступными проявлениями. Поэтому нам необходимо своевременно и эффективно отвечать на все возникающие риски, вызовы и угрозы безопасности наших граждан и государства", - сказал президент.
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