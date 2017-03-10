Газпром подтверждает намерение продолжить оспаривать штраф АМКУ

"Газпром" (MOEX:GAZP) в очередной раз подтвердил намерение обжаловать решение Антимонопольного комитета Украины о многомиллиардном штрафе, наложенном на компанию и подтвержденном несколькими инстанциями украинских судов.

"Мы намерены обжаловать это решение", - пишет "Газпром" в проспекте нового меморандума еврооблигаций.

Как сообщалось, в январе 2016 года АМКУ решил оштрафовать ПАО "Газпром" на 85 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. В очередной раз 22 февраля Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд гривен (около $6,37 млрд) за счет пени за его неоплату.