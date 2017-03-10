В Стамбуле разбился спасательный вертолет

Вертолет спасательных служб потерпел крушение в Стамбуле, сообщает в пятницу турецкая газета "Хюрриет".

По ее данным, вертолет упал на городскую автомагистраль в районе Бююкчекмедже.

На место происшествия были отправлены машины скорой помощи и спасателей.

Других подробностей в сообщениях не приводится.