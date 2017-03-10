Канцлер Австрии выступает за улучшение отношений с РФ, но понимает преждевременность отказа от антироссийских санкций

Вена заинтересована в улучшении отношений с Россией, но понимает, что в настоящее время отказаться от европейских санкций против Москвы нереально, заявил в пятницу канцлер Австрии Кристиан Керн.

"Санкции мешают европейскому экономическому росту. Так что мы заинтересованы в более теплых и сбалансированных отношениях с Россией. Нам это важно, но данный вопрос следует обсуждать со всеми членами ЕС", - сказал он журналистам в Брюсселе.

Канцлер подчеркнул, что в ЕС можно видеть диаметрально противоположные позиции по вопросу о санкциях: одни страны выступают за их отмену, другие - за их сохранение.

"Я считаю, что сейчас - не время для того, чтобы принять решение (об отмене санкций - ИФ), но мы должны обсуждать эту тему", - сказал К.Керн.