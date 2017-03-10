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СНГ 10.03.2017 13:15

Канцлер Австрии выступает за улучшение отношений с РФ, но понимает преждевременность отказа от антироссийских санкций

Вена заинтересована в улучшении отношений с Россией, но понимает, что в настоящее время отказаться от европейских санкций против Москвы нереально, заявил в пятницу канцлер Австрии Кристиан Керн.

"Санкции мешают европейскому экономическому росту. Так что мы заинтересованы в более теплых и сбалансированных отношениях с Россией. Нам это важно, но данный вопрос следует обсуждать со всеми членами ЕС", - сказал он журналистам в Брюсселе.

Канцлер подчеркнул, что в ЕС можно видеть диаметрально противоположные позиции по вопросу о санкциях: одни страны выступают за их отмену, другие - за их сохранение.

"Я считаю, что сейчас - не время для того, чтобы принять решение (об отмене санкций - ИФ), но мы должны обсуждать эту тему", - сказал К.Керн.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВСТРИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]