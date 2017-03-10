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Дальнее зарубежье 10.03.2017 13:42

Экс-премьер Франции Жюппе выразил поддержку Фийону на выборах президента страны

Отказавшийся от участия в президентских выборах экс-премьер Франции Ален Жюппе в пятницу официально заявил о поддержке своего однопартийца Франсуа Фийона.

"Этим утром я выражаю свою поддержку Фийону. Будучи отныне просто пассажиром, я, тем не менее, не покину корабль во время шторма", - написал он в своем "Твиттере".

В понедельник А.Жюппе объявил об окончательном решении ни при каких обстоятельствах не участвовать в президентских выборах.

Как напоминают французские СМИ, каждый претендент на пост президента страны должен заручиться поддержкой 500 депутатов, мэров городов и прочих народных избранников, чтобы зарегистрировать кандидатуру.

Ф.Фийон уже получил более тысячи подписей, поэтому этот жест А.Жюппе является скорее символическим.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, КАНДИДАТ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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