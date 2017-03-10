Экс-премьер Франции Жюппе выразил поддержку Фийону на выборах президента страны

Отказавшийся от участия в президентских выборах экс-премьер Франции Ален Жюппе в пятницу официально заявил о поддержке своего однопартийца Франсуа Фийона.
"Этим утром я выражаю свою поддержку Фийону. Будучи отныне просто пассажиром, я, тем не менее, не покину корабль во время шторма", - написал он в своем "Твиттере".
В понедельник А.Жюппе объявил об окончательном решении ни при каких обстоятельствах не участвовать в президентских выборах.
Как напоминают французские СМИ, каждый претендент на пост президента страны должен заручиться поддержкой 500 депутатов, мэров городов и прочих народных избранников, чтобы зарегистрировать кандидатуру.
Ф.Фийон уже получил более тысячи подписей, поэтому этот жест А.Жюппе является скорее символическим.
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