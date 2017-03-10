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Финансы 10.03.2017 12:57

Азербайджанский Bank BTB расширяет сеть обслуживания в Баку

Азербайджанский Bank BTB расширяет сеть обслуживания в Баку, отмечается в сообщении банка.

"Bank BTB в целях предоставления оперативного и комфортного обслуживания открыл новое отделение «Иншаатчилар» в Ясамальском районе Баку", - отмечается в сообщении.

В отделение «Иншаатчилар» клиентам предоставляется широкий спектр банковских услуг.

ОАО Bank "BTB" в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.

А.Азизов

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Тэги: БАНК, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ИНФРАСТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]