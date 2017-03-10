Азербайджанский Bank BTB расширяет сеть обслуживания в Баку, отмечается в сообщении банка.

"Bank BTB в целях предоставления оперативного и комфортного обслуживания открыл новое отделение «Иншаатчилар» в Ясамальском районе Баку", - отмечается в сообщении.

В отделение «Иншаатчилар» клиентам предоставляется широкий спектр банковских услуг.

ОАО Bank "BTB" в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.

А.Азизов