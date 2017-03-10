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Регион 10.03.2017 14:05

Грузинский МИД работает по вопросу освобождения захваченного в плен мятежниками в Конго летчика - министр

По вопросу освобождения захваченного в плен мятежниками в Конго грузинского гражданина идет активная работа, заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

"Мы работаем по этому вопросу во всех направлениях, включая наше посольство (в ЮАР) и наше представительство в ООН... Процесс идет", - сказал министр в пятницу журналистам.

Он отметил, что власти Грузии активно используют все возможные дипломатические контакты с целью поиска путей для освобождения грузинского гражданина.

В то же время, сказал глава МИД, о деталях переговоров на данном этапе он говорить не может.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что полковник вооруженных сил Грузии в отставке, военный летчик Сосо Осиураули находится в плену у мятежников в Демократической республике Конго.

Как сообщили журналистам родственники С.Осиураули, он более двух лет назад уехал из Грузии. Им сообщили в социальных сетях, что С.Осиураули 27 января при управлении вертолетом был сбит мятежниками в Конго, но остался жив и за него требуют выкуп в размере $1 млн.

В конце февраля в МИД Грузии заявили, что ситуация сложная, так как так как гражданин Грузии находится в плену у незаконной вооруженной группировки.

На борту сбитого вертолета находился еще один бывший военный летчик из Грузии, он получил ранения.

В МИД Грузии и в Минобороны тогда заявили, что "эти люди находятся в Конго независимо" и их никто из Грузии в эту страну не командировал.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОНГО, ЛЕТЧИК, МИД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]