PolyMart стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017

PolyMart стал спонсором 4-го Международного Caspian Energy Forum-2017 (www.caspianenergyforum.com), который состоится в Баку 12 апреля 2017 года.
Как заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club Тельман Алиев, в Caspian Energy Forum-2017 примут участие руководители государственных структур, министерств, комитетов и ведомств Азербайджана, стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджанской Республике, а также руководители крупных международных компаний. В целом, в работе форума примут участие 500 делегатов из 50 стран мира.
Как заявил директор ООО «PolyMart» Рашад Мамедов, Caspian Energy Forum - 2017 станет площадкой для обсуждения перспективных направлений различных секторов экономики Азербайджана. «В рамках форума будут обсуждаться реформы, проводимые в стране согласно принятым главой азербайджанского государства дорожным картам, что усилит развитие ненефтянного сектора, позволит наладить производство экспортоориентированной продукции. На форуме будет затронуто развитие транспортных коридоров, нацеленных на увеличение транзитных потоков в рамках коридора Восток-Запад», - подчеркнул он.
«ООО «PolyMart», активно сотрудничающее с CEIBC, поддерживает столь значимое для каспийско-черноморского региона событие, как Caspian Energy Forum-2017, направленное на активное сотрудничество с международными компаниями и привлечение иностранных инвестиций в страну», - отметил Рашад Мамедов.
ООО «PolyMart» функционирует с 2015-го года, основным направлением деятельности компании является производство пластиковых труб и трубных соединений марки “P-Plast” в Азербайджане, а также организация продажи материалов, требуемых к установке в водяных, газовых и канализационных системах в стране и за ее пределами. Компания также является официальным представителем ряда иностранных производителей.
Форум будет состоять из трех сессий. Первая сессия будет посвящена предварительным итогам проводимых экономических реформ, вторая сессия затронет вопросы развития нефтегазового и энергетического секторов стран каспийского региона, третья сессия – посвященапроектам,реализуемым в ненефтяном секторе (финансы, транспорт, ИКТ, агропромышленность и туризм) и их продвижению на мировые рынки.
Спонсором4-го Международного Caspian Energy Forum-2017 является «Научно-Производственная Компания R.I.S.K.», партнерами - «Asia Express & OCS, DSV», ООО «Азпетрол Лтд.» и SINAM.
Регистрация для участия на форуме: http://caspianenergyforum.com/index.php/en/registration
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