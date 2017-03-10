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10.03.2017 13:00

PolyMart стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017

PolyMart стал спонсором 4-го Международного Caspian Energy Forum-2017 (www.caspianenergyforum.com), который состоится в Баку 12 апреля 2017 года.

Как заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club Тельман Алиев, в Caspian Energy Forum-2017 примут уча­стие руководители государственных структур, министерств, комитетов и ведомств Азербайджана, стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, представители дипломатических и международных мис­сий, аккредитованных в Азербайджанской Республике, а также руководители крупных международ­ных компаний. В целом, в работе форума примут участие 500 делегатов из 50 стран мира.

Как заявил директор ООО «PolyMart» Рашад Мамедов, Caspian Energy Forum - 2017 станет площадкой для обсуждения перспективных направлений различных секторов экономики Азербайджана. «В рамках форума будут обсуждаться реформы, проводимые в стране согласно принятым главой азербайджанского государ­ства дорожным картам, что усилит развитие ненефтянного сектора, позволит наладить производство экс­портоориентированной продукции. На форуме будет затронуто развитие транспортных коридоров, наце­ленных на увеличение транзитных потоков в рамках коридора Восток-Запад», - подчеркнул он.

«ООО «PolyMart», активно сотрудничающее с CEIBC, поддерживает столь значимое для каспийско-черноморского региона событие, как Caspian Energy Forum-2017, направленное на активное сотрудниче­ство с международными компаниями и привлечение иностранных инвестиций в страну», - отметил Рашад Мамедов.

ООО «PolyMart» функционирует с 2015-го года, основным направлением деятельности компании является производство пластиковых труб и трубных соединений марки “P-Plast” в Азербайджане, а также организа­ция продажи материалов, требуемых к установке в водяных, газовых и канализационных системах в стране и за ее пределами. Компания также является официальным представителем ряда иностранных производи­телей.

Форум будет состоять из трех сессий. Первая сессия будет посвящена предварительным итогам проводи­мых экономических реформ, вторая сессия затронет вопросы развития нефтегазового и энергетического секторов стран каспийского региона, третья сессия – посвященапроектам,реализуемым в ненефтяном секторе (финансы, транспорт, ИКТ, агропромышленность и туризм) и их продвижению на мировые рынки.

Спонсором4-го Международного Caspian Energy Forum-2017 является «Научно-Производственная Компа­ния R.I.S.K.», партнерами - «Asia Express & OCS, DSV», ООО «Азпетрол Лтд.» и SINAM.

Регистрация для участия на форуме: http://caspianenergyforum.com/index.php/en/registration

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]