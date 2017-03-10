Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7437 EUR   1.8477 RUR   0.0294 GBR   2.1201 TRY   0.4626

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.28 Brent   52.19

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 12 Мар 12° 13 Мар 12°

Регион 10.03.2017 14:16

С начала операции "Щит Евфрата" турецкие военные уничтожили более 420 курдских боевиков в Сирии - генштаб Турции

Турецкие вооруженные силы ликвидировали в Сирии 425 боевиков курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и Партии демократического союза (PYD) с момента начала операции "Щит Евфрата", сообщает Анатолийское агентство новостей со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

Кроме этого, турецкие военные отчитались об "обезвреживании" в ходе операции "Щит Евфрата" 3 060 террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), причем 2 647 из них были убиты.

С августа прошлого года турецкая армия при поддержке лояльной Анкаре части сирийской оппозиции проводит на севере Сирии операцию "Щит Евфрата". Дамаск расценивает действия Анкары как акт агрессии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ОПЕРАЦИЯ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Анкара будет атаковать курдские отряды в Манбидже, если они не покинут город - глава МИД Турции Турция не намерена сохранять контроль над территорией Сирии - Эрдоган Турция готова совместно с РФ проводить антитеррористические операции, в том числе в Ракке - Эрдоган Турция может принять участие в освобождении Ракки в случае договоренности с РФ и международной коалицией - Эрдоган В Турции идет подготовка полицейских для охраны порядка в северных районах Сирии, освобожденных от террористов ИГИЛ Турецкие военные не планируют оставаться в Сирии после разгрома ИГИЛ - Эрдоган

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]