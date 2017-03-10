Турецкие вооруженные силы ликвидировали в Сирии 425 боевиков курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и Партии демократического союза (PYD) с момента начала операции "Щит Евфрата", сообщает Анатолийское агентство новостей со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

Кроме этого, турецкие военные отчитались об "обезвреживании" в ходе операции "Щит Евфрата" 3 060 террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), причем 2 647 из них были убиты.

С августа прошлого года турецкая армия при поддержке лояльной Анкаре части сирийской оппозиции проводит на севере Сирии операцию "Щит Евфрата". Дамаск расценивает действия Анкары как акт агрессии.