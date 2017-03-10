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Финансы 10.03.2017 13:07

ЕБРР сократил в 2016г объем финансирования проектов в Азербайджане до 63 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2016 году инвестировал 63 млн евро в проекты в Азербайджане, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Как сообщалось ранее, в 2015 году ЕБРР направил 269 млн евро на кредитование 9 проектов в Азербайджане. Таким образом, ЕБРР в 2016 году по сравнению с показателем 2015 года сократил финансирование проектов в Азербайджане более чем в 4 раза.

"В 2016 году ЕБРР выделил 63 млн евро для кредитования 9 проектов в Азербайджане", - отметили в банке.

В целом, в 1992-2016гг ЕБРР выделил 2,662 млрд евро на финансирование 161 проекта в Азербайджане.

На начало 2017 года текущий портфель банка по проектам в Азербайджане составляет 939 млн евро, из которых 43% направлены на инфраструктурные проекты в Азербайджане, 41% - в сферу энергетики, 8% - промышленность и АПК, еще 8% составляют кредитные ресурсы, предоставленные финансовым институтам в республике.

Азербайджан с 1992 года является членом ЕБРР.

А.Азизов

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Тэги: ЕБРР, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]