Пак Кын Хе пока останется в президентской резиденции, несмотря на решение суда об импичменте

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе пока не будет покидать официальную резиденцию главы государства после решения суда о правомочности импичмента, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на ее окружение.
"Из-за некоторых проблем, связанных с ее личной резиденцией, она не может туда переехать сегодня. Она останется в президентской резиденции", - приводит агентство слова одного из ее помощников.
По его словам, в течение пятницы Пак Кын Хе не будет делать никаких публичных заявлений.
Ранее сообщалось, что Конституционный суд Южной Кореи признал законным импичмент президента страны Пак Кын Хе.
Отмечается, что она немедленно отстраняется от власти, а в течение 60 дней в Южной Корее должны быть проведены досрочные президентские выборы.
Сейчас обязанности президента Южной Кореи исполняет премьер-министр страны Хван Ге Ан.
Закончившийся импичментом политический скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как стало известно, что приближенная президента Чхве Сун Силь, не занимая каких-либо постов в администрации, правила ряд текстов президентских выступлений. Кроме этого, Чхве Сун Силь обвиняют в переводе пожертвований, полученных по принуждению от ряда крупных компаний, в связанные с ней и с президентом НКО.
В Баку считают важным борьбу с дезинформацией об Азербайджане в Википедии
Парламент Азербайджана принял поправки в закон о защите информации, запрещающие пропаганду насилия и экстремизма
Президент Алиев обсудит во Франции урегулирование карабахского конфликта
Минналогов Азербайджана оформило сотрудничество с аудиторскими компаниями из "Большой четверки"
Азербайджан в 2016г увеличил инвестиции в развитие железных дорог в 3 раза
Лицензия на оказание услуг мобильной связи в Азербайджане будет выдаваться на 10 лет
Парламент Азербайджана одобрил увеличение пенсионного возраста
ГТК и СГБ Азербайджана предотвратили контрабандный вывоз из страны $190 тыс. и около 2,3 кг золотых слитков
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 7 человек, еще 24 пострадали – МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
PolyMart стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
В Баку открылась фотовыставка, посвященная Валентине Терешковой
Азербайджан – инвестиционно-привлекательная страна, Посол Китая Вэй Цзинхуа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»