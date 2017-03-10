Пак Кын Хе пока останется в президентской резиденции, несмотря на решение суда об импичменте

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе пока не будет покидать официальную резиденцию главы государства после решения суда о правомочности импичмента, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на ее окружение.

"Из-за некоторых проблем, связанных с ее личной резиденцией, она не может туда переехать сегодня. Она останется в президентской резиденции", - приводит агентство слова одного из ее помощников.

По его словам, в течение пятницы Пак Кын Хе не будет делать никаких публичных заявлений.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Южной Кореи признал законным импичмент президента страны Пак Кын Хе.

Отмечается, что она немедленно отстраняется от власти, а в течение 60 дней в Южной Корее должны быть проведены досрочные президентские выборы.

Сейчас обязанности президента Южной Кореи исполняет премьер-министр страны Хван Ге Ан.

Закончившийся импичментом политический скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как стало известно, что приближенная президента Чхве Сун Силь, не занимая каких-либо постов в администрации, правила ряд текстов президентских выступлений. Кроме этого, Чхве Сун Силь обвиняют в переводе пожертвований, полученных по принуждению от ряда крупных компаний, в связанные с ней и с президентом НКО.