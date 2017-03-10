Францию в 2016 году посетили более 600 тыс. россиян

Более 600 тыс. российских туристов посетили Францию в 2016 году, количество получающих визы продолжает расти, сообщил журналистам в пятницу посол Франции в России Жан-Морис Рипер.
"Несмотря на экономические трудности и угрозу терроризма, Франция остается направлением номер один для иностранных туристов. В 2016 году нас посетили 83 млн туристов, более 600 тыс. из них - россияне", - сказал он.
Ж.-М.Рипер также отметил, что в феврале 2016 года в России было выдано на 90% больше французских виз, чем годом ранее.
"Около трети наших гостей говорят, что их привлекает гастрономия и вино. В том числе и российские туристы, они интересуются экотуризмом, посещают крупные винные хозяйства", - рассказал посол на пресс-конференции, посвященной гастрономическому фестивалю "Вкус Франции - 2017".
Фестиваль пройдет уже в третий раз, в нем примут участие более 2 тыс. шеф-поваров в 150 странах. Рестораны-участники 21 марта 2017 года предложат своим посетителям особое меню, вдохновленное рецептами французской гастрономии. Кроме того, 150 французских посольств в этот день проведут ужины в резиденциях послов.
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