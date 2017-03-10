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СНГ 10.03.2017 14:40

Францию в 2016 году посетили более 600 тыс. россиян

Более 600 тыс. российских туристов посетили Францию в 2016 году, количество получающих визы продолжает расти, сообщил журналистам в пятницу посол Франции в России Жан-Морис Рипер.

"Несмотря на экономические трудности и угрозу терроризма, Франция остается направлением номер один для иностранных туристов. В 2016 году нас посетили 83 млн туристов, более 600 тыс. из них - россияне", - сказал он.

Ж.-М.Рипер также отметил, что в феврале 2016 года в России было выдано на 90% больше французских виз, чем годом ранее.

"Около трети наших гостей говорят, что их привлекает гастрономия и вино. В том числе и российские туристы, они интересуются экотуризмом, посещают крупные винные хозяйства", - рассказал посол на пресс-конференции, посвященной гастрономическому фестивалю "Вкус Франции - 2017".

Фестиваль пройдет уже в третий раз, в нем примут участие более 2 тыс. шеф-поваров в 150 странах. Рестораны-участники 21 марта 2017 года предложат своим посетителям особое меню, вдохновленное рецептами французской гастрономии. Кроме того, 150 французских посольств в этот день проведут ужины в резиденциях послов.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ТУРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]