Парламент Молдавии отказался проводить слушания по поводу ноты послу РФ в связи с допросами на границе молдавских чиновников

Парламент Молдавии в пятницу отклонил требование оппозиции провести слушания по поводу ноты протеста в адрес России, которая накануне была вручена послу России в Кишиневе Фариту Мухаметшину.

С требованием о проведении слушаний выступил депутат от оппозиционной пропрезидентской фракции Владимир Цуркан. "Этот шаг (вручение ноты - ИФ) ведет к осложнению отношений с Российской Федерацией", - сказал он.

По словам В.Цуркана, это происходит "в тот момент, когда усилиями президента Молдавии Игоря Додона отношения между двумя странами начали заметно нормализоваться, решаются многие проблемы".

"Необходимо провести слушания по этому вопросу, пригласить представителей министерства иностранных дел и европейской интеграции, чтобы они объяснили, что происходит. А происходят странные вещи, в том числе потому, что посла пригласили, чтобы вручили ноту протеста не представители МИДа, а председатель парламента и премьер-министр Молдавии. Это небывалый случай, я не думаю, что это было сделано из большого уважения к российскому послу или к России", - отметил В.Цуркан.

"Нота содержит предложение к государственным служащим Молдавии воздержаться от поездок в Россию, а на дипломатическом языке это звучит очень жестко", - напомнил он.

Его поддержал председатель Партии коммунистов, экс-президент Молдавии Владимир Воронин.

"Может быть, у вас были хорошие намерения, но вы все сделали наоборот", - сказал он, обращаясь к председателю парламента Андриану Канду.

"Сначала надо было расследовать, разобраться, узнать, что и почему произошло. Необходимо было вступить в контакт с учреждениями Российской Федерации, чтобы разобраться. А уже потом принимать меры. То, что вы сделали - это очень опасно. Поэтому, не следует откладывать, я поддерживаю предложения о проведении слушаний", - заявил В.Воронин.

А.Канду, в свою очередь, сообщил, что "информация будет представлена, но не следует торопиться".

"Здесь есть нюансы. В этом зале парламента есть люди, которых задерживали и оскорбляли при въезде в Россию. Поэтому необходимо хотя бы проявить солидарность, и не торопиться с выводами. Мы именно потому выступили с этой нотой, так как некоторые наши учреждения провели расследования и располагают определенной информацией", - сказал А.Канду.

Депутат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу предложил согласиться с тем, чтобы отложить слушания.

"Я думаю, что те, кто вручил ноту, несут за нее ответственность. Они имеют возможность подготовиться и представить информацию. Я же согласен с тем, что Молдова должна иметь двусторонние отношения со всеми странами, но никто не вправе вести себя по отношению к нам как "старший брат"", - отметил парламентарий.

Накануне молдавские власти выразили недовольство "злоупотреблениями со стороны России в отношении молдавских чиновников". Об этом говорится в официальной ноте, которую передали послу Российской Федерации в Кишиневе Ф.Мухаметшину председатель парламента А.Канду и премьер-министр Павел Филип.

В ноте говорится, что на протяжении последних месяцев имели место десятки случаев, когда молдавских чиновников "необоснованно останавливают, задерживают и допрашивают на въезде в Российскую Федерацию, их оскорбляют сотрудники российских спецслужб".

"В связи с рисками, которые существуют в отношении молдавских официальных лиц, которые отправляются в Российскую Федерацию, было принято решение передать официальную ноту российскому руководству с просьбой принять меры для прекращения злоупотреблений. Кроме того, было объявлено, что до решения этой проблемы, молдавским чиновникам будет рекомендовано воздержаться от поездок в Российскую Федерацию", - сообщила пресс-служба парламента Молдавии.