Парламент Азербайджана принял поправки в закон о защите информации, запрещающие пропаганду насилия и экстремизма

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял поправки в закон «Об информации, информировании и защите информации».
«Предлагаемые в закон изменения имеют очень важное значение, с точки зрения, обеспечения безопасности», - заявила вице-спикер парламента Бахар Мурадова, представившая текст поправок.
Так, поправки в статью 18 «Организация защиты информации» предусматривают запрет на распространение со стороны владельцев интернет-доменов и сайтов информации, представляющих государственную тайну, пропагандирующих насилие и религиозный экстремизм, терроризм и его финансирование, призывающих к национальной, расовой или религиозной ненависти и вражде, а также насильственного изменения конституционного устройства государства.
Также поправки запрещают размещение информаций о порядке и методах изготовления огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществах, об изготовлении наркотических веществ, психотропных средств и их прекурсоров, а также материалов порнографического характера.
Согласно приятым поправкам запрещается размещение информаций оскорбительного и лживого характера, в том числе нарушающих неприкосновенность личной жизни.
Аналогичные поправки приняты и в законе "О телекоммуникации".
Депутаты, выступая во время обсуждения данного проекта, призвали обратить пристальное внимание к информации, размещенной в Википедии.
Р.Бабаев
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