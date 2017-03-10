Рыночная стоимость SOCAR Trading на июль 2016г оценивается в $1,15 млрд

Рыночная стоимость компании SOCAR Trading (торговая «дочка» компании SOCAR, Госнефтекомпания Азербайджана) по состоянию на 30 июня 2016 года оценивается в $1,15 млрд, отмечается в сообщении SOCAR Trading.

«В рамках регулярной оценки прогресса SOCAR Trading, проводимой с момента ее создания до текущей позиции на рынке, справедливая стоимость SOCAR Trading по состоянию на 30 июня 2016 года приближена к $1,15 млрд против оценки в $310 млн на 30 июня 2012 года», - подчеркивается в информации.

По данным компании, SOCAR Trading продолжит работу по увеличению собственной рентабельности в ближайшие годы за счет наращивания удельного веса в поставках нефти третьих стран и особого акцента на развитие бизнеса в Северной Америке, Африке и Азии.

SOCAR Trading SA начала свою деятельность в декабре 2007 года. Компания занимается операциями по продаже нефти и газа на международных рынках.

В настоящее время офисы компании функционируют в Женеве, Сингапуре, Калгари, Дубае, Лондоне, Хьюстоне.

Н.Аббасова