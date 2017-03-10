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Регион 10.03.2017 13:36

Четверо граждан РФ были на борту разбившегося близ Стамбула вертолета - СМИ

Среди пятерых погибших в результате крушения вертолета близ Стамбула, было четверо граждан РФ, пишет в пятницу сайт газеты "Хюрриет".

Гибель пяти человек подтвердил глава муниципалитета Хасан Акгюн.

Вертолет упал на городскую автомагистраль в районе Бююкчекмедже.

На место происшествия отправлены машины скорой помощи и спасателей.

По данным местных СМИ, всего на борту вертолета, принадлежащего группе компаний Eczacibasi, находились семь человек, из них двое - пилоты.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВЕРТОЛЕТ, ЖЕРТВЫ, ПОДРОБНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]