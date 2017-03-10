Четверо граждан РФ были на борту разбившегося близ Стамбула вертолета - СМИ

Среди пятерых погибших в результате крушения вертолета близ Стамбула, было четверо граждан РФ, пишет в пятницу сайт газеты "Хюрриет".

Гибель пяти человек подтвердил глава муниципалитета Хасан Акгюн.

Вертолет упал на городскую автомагистраль в районе Бююкчекмедже.

На место происшествия отправлены машины скорой помощи и спасателей.

По данным местных СМИ, всего на борту вертолета, принадлежащего группе компаний Eczacibasi, находились семь человек, из них двое - пилоты.