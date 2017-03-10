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Бизнес и законодательство 10.03.2017 13:41

Налоговыми партнерами Минналогов Азербайджана являются около 450 налогоплательщиков

Министерство налогов Азербайджана присвоило статус "прозрачного налогового партнера" 447 налогоплательщикам, заявил гендиректор Департамента по услугам налогоплательщикам и прозрачного налогового партнерства Минналогов Алекпер Мамедов.

"Мы развиваем институт налогового партнерства. Статус прозрачного налогового партнера до сегодняшнего дня получили 447 налогоплательщиков", - сказал А.Мамедов в пятницу на Налоговой конференции на тему "Вместе на пути к прозрачности" в пятницу.

Он отметил, что министерство имеет 58 центров обслуживания по стране и в 2016 году их услугами воспользовались около 507 тыс. налогоплательщиков.

"В Call-центр министерства в 2016 году поступило 220 тыс. звонков", - сказал А.Мамедов.

По его словам, услугами на веб-сайте министерства в 2016 году налогоплательщики воспользовались более 4 млн раз.

А.Ахундов

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Тэги: НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, ПАРТНЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]