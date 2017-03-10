Налоговыми партнерами Минналогов Азербайджана являются около 450 налогоплательщиков

Министерство налогов Азербайджана присвоило статус "прозрачного налогового партнера" 447 налогоплательщикам, заявил гендиректор Департамента по услугам налогоплательщикам и прозрачного налогового партнерства Минналогов Алекпер Мамедов.
"Мы развиваем институт налогового партнерства. Статус прозрачного налогового партнера до сегодняшнего дня получили 447 налогоплательщиков", - сказал А.Мамедов в пятницу на Налоговой конференции на тему "Вместе на пути к прозрачности" в пятницу.
Он отметил, что министерство имеет 58 центров обслуживания по стране и в 2016 году их услугами воспользовались около 507 тыс. налогоплательщиков.
"В Call-центр министерства в 2016 году поступило 220 тыс. звонков", - сказал А.Мамедов.
По его словам, услугами на веб-сайте министерства в 2016 году налогоплательщики воспользовались более 4 млн раз.
А.Ахундов
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