Налоговыми партнерами Минналогов Азербайджана являются около 450 налогоплательщиков

Министерство налогов Азербайджана присвоило статус "прозрачного налогового партнера" 447 налогоплательщикам, заявил гендиректор Департамента по услугам налогоплательщикам и прозрачного налогового партнерства Минналогов Алекпер Мамедов.

"Мы развиваем институт налогового партнерства. Статус прозрачного налогового партнера до сегодняшнего дня получили 447 налогоплательщиков", - сказал А.Мамедов в пятницу на Налоговой конференции на тему "Вместе на пути к прозрачности" в пятницу.

Он отметил, что министерство имеет 58 центров обслуживания по стране и в 2016 году их услугами воспользовались около 507 тыс. налогоплательщиков.

"В Call-центр министерства в 2016 году поступило 220 тыс. звонков", - сказал А.Мамедов.

По его словам, услугами на веб-сайте министерства в 2016 году налогоплательщики воспользовались более 4 млн раз.

А.Ахундов