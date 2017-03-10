Газпром закрыл представительства в Турции, Японии и Индии

"Газпром" (MOEX:GAZP) закрыл представительства в трех странах - Турции, Японии и Индии, следует из нового меморандума к еврооблигациям.

Информация о количестве представительств опубликована в разделе "Факторы риска" под названием "наши усилия по развитию бизнеса за пределами России могут не принести ожидаемых результатов".

В то же время в новом и предыдущем меморандумах "Газпром" сообщает, что рассматривает усиление своего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. В настоящее время компания имеет 11 представительств: в Алжире, Бельгии, Бразилии, Иране, Казахстане, Катаре, Китае, Латвии, Молдавии, Туркмении и Украине.

"Мы учитываем особенности местного бизнеса и специфические риски на стадии оценки перспективного проекта. Кроме того, наши зарубежные офисы взаимодействуют с властями, компаниями и организациями в соответствующих странах и регионах. Несмотря на наши усилия, развитие нашего бизнеса за пределами России может не привести к ожидаемым результатам из-за экономических, политических или других факторов, связанных с нашей деятельностью за рубежом", - говорится в документе.

В настоящее время "Газпром" реализует проект строительства газопровода "Турецкий поток", который может быть продлен на юго-восток Европы.

Индия считается наиболее растущим рынком по потреблению газа, "Газпром" осуществляет туда спотовые поставки СПГ, с Японией ведутся переговоры по строительству газопровода с Сахалина. Япония является крупнейшим потребителем СПГ в мире.