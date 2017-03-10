Одним из погибших на борту турецкого вертолета оказался гендиректор российского филиала Eczacibasi

Генеральный директор компании VitrA в России Салим Озен (входит в международный промышленный холдинг Eczacibasi с головным офисом в Стамбуле) находился на борту потерпевшего крушение вертолета близ Стамбула, сообщает газета "Хюрриет".
Ряд турецких СМИ сообщает о гибели С.Озена.
Кроме того, "Хюрриет" сообщила имена российских граждан, находившихся на борту вертолета: Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрага. По информации СМИ, они тоже погибли.
Вертолет упал на городскую автомагистраль в районе Бююкчекмедже.
По данным местных СМИ, всего на борту вертолета, принадлежащего группе компаний Eczacibasi, находились семь человек, из них двое - пилоты.
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