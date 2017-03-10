Лицензия на оказание услуг мобильной связи в Азербайджане будет выдаваться на 10 лет

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял в пятницу поправки в закон «О лицензиях и разрешениях», предусматривающие выдачу лицензий на оказание услуг мобильной телефонной связи сроком на 10 лет.

«Важность данных законодательных поправок продиктована значением, которую играет мобильная связь в нашей жизни, и, одновременно, позволит улучшить качество мобильной связи и повысит ответственность мобильных операторов», - заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде.

Согласно принятым поправкам, после принятия решения о выдаче лицензии на этот вид деятельности, госорган (выдающий лицензию) и компания, которая ее получают, в течение 30 дней должны заключить соответствующий договор.

В Азербайджане лицензию на деятельность имеют 4 оператора мобильной связи, один из которых работает только на территории Нахчыванской Автономной республики.

Р.Бабаев