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Транспорт и связь 10.03.2017 14:00

Лицензия на оказание услуг мобильной связи в Азербайджане будет выдаваться на 10 лет

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял в пятницу поправки в закон «О лицензиях и разрешениях», предусматривающие выдачу лицензий на оказание услуг мобильной телефонной связи сроком на 10 лет.

«Важность данных законодательных поправок продиктована значением, которую играет мобильная связь в нашей жизни, и, одновременно, позволит улучшить качество мобильной связи и повысит ответственность мобильных операторов», - заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде.

Согласно принятым поправкам, после принятия решения о выдаче лицензии на этот вид деятельности, госорган (выдающий лицензию) и компания, которая ее получают, в течение 30 дней должны заключить соответствующий договор.

В Азербайджане лицензию на деятельность имеют 4 оператора мобильной связи, один из которых работает только на территории Нахчыванской Автономной республики.

Р.Бабаев

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Тэги: СВЯЗЬ, МОБИЛЬНАЯ, ЛИЦЕНЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]