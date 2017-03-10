Попытки Ирана создать военно-морскую базу в Сирии угрожают безопасности Израиля - Нетаньяху

Иран предпринимает шаги по созданию в Сирии своей постоянной военно-морской базы на Средиземном море, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного брифинга по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

Б.Нетаньяху сообщил журналистам, что усилия Ирана по обеспечению постоянного присутствия в Сирии - это основная причина его визита в Москву и что эти планы он подробно обсудил накануне с президентом РФ.

"Я ясно заявил президенту Путину, что мы выступаем решительно против усиления позиций Ирана и его приспешников в Сирии", - сказал премьер, которого цитирует газета "Джерузалем пост".

"Мы видим, что Иран стремится наращивать военную силу и военную инфраструктуру в Сирии, включая попытки построить в этой стране морской порт. Все это имеет серьезные последствия для безопасности Израиля", - отметил Б.Нетаньяху.

По его словам, иранское присутствие в Сирии противоречит "долгосрочным интересам всех, кроме Ирана".

Газета сообщила, что Б.Нетаньяху в ходе визита в Москву сопровождал глава управления разведки Генштаба армии обороны Израиля генерал-майор Херци Ха-Леви.