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Регион 10.03.2017 14:22

МИД РФ подтвердил гибель 4 граждан РФ в катастрофе вертолета под Стамбулом

МИД РФ подтвердил гибель четырех российских граждан, которые были на борту разбившегося в пятницу под Стамбулом вертолета.

"5 чел., включая 4 россиян, погибли, 2 чел. ранены в результате падения вертолёта в Стамбуле", - говорится в сообщении Департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ в "Твиттере".

Согласно сообщениям турецких СМИ, вертолет упал на городскую автомагистраль в стамбульском районе Бююкчекмедже. На борту вертолета, принадлежащего группе компаний Eczacibasi, находились семь человек, в том числе два пилота.

Ряд турецких СМИ сообщил, что один из погибших - генеральный директор компании VitrA в России Салим Озен (VitrA входит в международный промышленный холдинг Eczacibasi с головным офисом в Стамбуле).

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ГРАЖДАНЕ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]