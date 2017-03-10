МИД РФ подтвердил гибель 4 граждан РФ в катастрофе вертолета под Стамбулом

МИД РФ подтвердил гибель четырех российских граждан, которые были на борту разбившегося в пятницу под Стамбулом вертолета.

"5 чел., включая 4 россиян, погибли, 2 чел. ранены в результате падения вертолёта в Стамбуле", - говорится в сообщении Департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ в "Твиттере".

Согласно сообщениям турецких СМИ, вертолет упал на городскую автомагистраль в стамбульском районе Бююкчекмедже. На борту вертолета, принадлежащего группе компаний Eczacibasi, находились семь человек, в том числе два пилота.

Ряд турецких СМИ сообщил, что один из погибших - генеральный директор компании VitrA в России Салим Озен (VitrA входит в международный промышленный холдинг Eczacibasi с головным офисом в Стамбуле).