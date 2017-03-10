ГТК и СГБ Азербайджана предотвратили контрабандный вывоз из страны $190 тыс. и около 2,3 кг золотых слитков

Правоохранительные органы Азербайджана предотвратили вывоз из страны контрабандным путем $190 тыс. и 2,3 кг золотых слитков, стоимостью 132 тыс. 207,52 манатов, говорится в совместном сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК) и Службы государственной безопасности (СГБ).

«В результате проведенных совместных мероприятий ГТК и СГБ был предотвращен незаконный вывоз из Азербайджана $190 тыс. и пяти золотых слитков весом 2 кг 279,44 гр. на сумму 132 тыс. 207,52 манатов»,- говорится в сообщении.

Согласно сообщению, незадекларированную валюту и золотые слитки пытались вывести в Турцию в обход таможенного контроля в международном аэропорту имени Гейдара Алиева граждане Азербайджана Эльвин Юсубов и Рашад Насибов при помощи сотрудника таможни Камрана Ахмедова.

«Э.Юсубов, Р.Насибов и К.Ахмедов привлечены к уголовной ответственности»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде