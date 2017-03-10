Парламент Азербайджана одобрил увеличение пенсионного возраста

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на заседании в пятницу принял поправки в закон «О трудовых пенсиях», предусматривающие увеличение пенсионного возраста для женщин и мужчин до 65 лет.
«Поправки в закон предусматривают поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин с 63 до 65 лет, женщин - с 60 до 65», - заявил на пленарном заседании парламента заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Идрис Исаев.
В настоящее время пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, для женщин – 60 лет.
Согласно принятым поправкам, пенсионный возраст для мужчин до 2021 года ежегодно будет увеличиваться на шесть месяцев, женщин - до 2027 года ежегодно на шесть месяцев.
Кроме того, поправки предусматривают ликвидацию понятия "базовая часть пенсии". Вместо нее будет применяться минимальная пенсия, размер которой составит 110 манатов.
Поправки в закон вступят в силу 1 июля 2017 года.
Р.Бабаев
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