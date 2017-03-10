Поддержка Россией курдских вооруженных отрядов в Сирии приведет к проблемам для Анкары - МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что поддержка Россией курдских отрядов народной обороны Россией в Манбидже и других районах Сирии создаст проблемы для Анкары.
Турция добивается вывода из города Манбиджа на севере Сирии отрядов народной обороны, которых Анкара считает террористами. В конце прошлой сирийские курды по договоренности с российской стороной передали контроль за населенными пунктами к западу от Манбиджа сирийским правительственным силам, лишив, таким образом, турецкие войска возможности наступления на этот город.
"Если русские собираются поддерживать Отряды народной обороны в Манбидже или где-либо еще, это создаст проблемы для нас", - сказал М.Чавушоглу, которого цитируют турецкие СМИ.
"Если же они намерены добиться вывода этих отрядов, мы это поддержим", - подчеркнул глава МИД Турции.
Сирийские курды, контролирующие Манбидж, заявили на прошлой недели, что согласились передать районы к западу от города сирийским правительственным силам с целью создания буферной зоны, чтобы избежать столкновений с войсками Турции и формированиями Свободной сирийской армии, которые осуществляют на севере Сирии операцию "Щит Евфрата".
Наряду с сирийскими правительственными силами в район Манбиджа были переброшены и американские военные.
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