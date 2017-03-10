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Регион 10.03.2017 16:43

Поддержка Россией курдских вооруженных отрядов в Сирии приведет к проблемам для Анкары - МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что поддержка Россией курдских отрядов народной обороны Россией в Манбидже и других районах Сирии создаст проблемы для Анкары.

Турция добивается вывода из города Манбиджа на севере Сирии отрядов народной обороны, которых Анкара считает террористами. В конце прошлой сирийские курды по договоренности с российской стороной передали контроль за населенными пунктами к западу от Манбиджа сирийским правительственным силам, лишив, таким образом, турецкие войска возможности наступления на этот город.

"Если русские собираются поддерживать Отряды народной обороны в Манбидже или где-либо еще, это создаст проблемы для нас", - сказал М.Чавушоглу, которого цитируют турецкие СМИ.

"Если же они намерены добиться вывода этих отрядов, мы это поддержим", - подчеркнул глава МИД Турции.

Сирийские курды, контролирующие Манбидж, заявили на прошлой недели, что согласились передать районы к западу от города сирийским правительственным силам с целью создания буферной зоны, чтобы избежать столкновений с войсками Турции и формированиями Свободной сирийской армии, которые осуществляют на севере Сирии операцию "Щит Евфрата".

Наряду с сирийскими правительственными силами в район Манбиджа были переброшены и американские военные.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, РОССИЯ, КУРДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]