Узбекистан и Казахстан обнаружили схожесть позиций по ряду проблем международной и региональной безопасности - источник

Переговоры по вопросам сотрудничества Узбекистана и Казахстана в сфере борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом состоялись в пятницу в Ташкенте, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах республики.

По его данным, в переговорах приняли участие ряд руководителей правоохранительных органов и государственных учреждений двух стран, делегацию Казахстана возглавил помощник президента - секретарь Совета безопасности Владимир Жумаканов.

"Стороны обсудили перспективы взаимодействия по противодействию современным вызовам и угрозам стабильности и безопасности, сотрудничества в сфере борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом, нелегальной миграцией и другими опасными явлениями", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что состоявшийся обмен мнениями подтвердил схожесть и совпадение позиций двух стран по многим проблемам международной и региональной безопасности. Выработаны конкретные предложения по дальнейшему развитию взаимных контактов для совместного реагирования на возникающие современные вызовы и угрозы.

Стороны подчеркнули обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии многоплановых отношений между двумя странами в духе Договора о стратегическом партнерстве между двумя странами от 2013 года.

"Отмечено, что взаимодействие двух стран в области безопасности имеет важное значение для стабильности и устойчивого развития всего региона Центральной Азии", - заключил источник.