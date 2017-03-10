Узбекистан и Казахстан обнаружили схожесть позиций по ряду проблем международной и региональной безопасности - источник

Переговоры по вопросам сотрудничества Узбекистана и Казахстана в сфере борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом состоялись в пятницу в Ташкенте, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах республики.
По его данным, в переговорах приняли участие ряд руководителей правоохранительных органов и государственных учреждений двух стран, делегацию Казахстана возглавил помощник президента - секретарь Совета безопасности Владимир Жумаканов.
"Стороны обсудили перспективы взаимодействия по противодействию современным вызовам и угрозам стабильности и безопасности, сотрудничества в сфере борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом, нелегальной миграцией и другими опасными явлениями", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что состоявшийся обмен мнениями подтвердил схожесть и совпадение позиций двух стран по многим проблемам международной и региональной безопасности. Выработаны конкретные предложения по дальнейшему развитию взаимных контактов для совместного реагирования на возникающие современные вызовы и угрозы.
Стороны подчеркнули обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии многоплановых отношений между двумя странами в духе Договора о стратегическом партнерстве между двумя странами от 2013 года.
"Отмечено, что взаимодействие двух стран в области безопасности имеет важное значение для стабильности и устойчивого развития всего региона Центральной Азии", - заключил источник.
Эрдоган считает необходимыми переговоры Баку и Еревана при содействии Москвы
Эр-Рияд готов обсуждать с Баку военное сотрудничество – саудовский министр
Баку придает особое значение всестороннему развитию отношений с Брюсселем - Алиев
Внешний долг Азербайджана на начало 2017г превышает 20% ВВП
Целью налога в 1% за снятие наличных средств с банковских счетов предпринимателей является совершенствование налогового учета – глава Минналогов
MBNP зарегистрировала проспект эмиссии облигаций АИФ на 100 млн манатов
Сотрудники МЧС Азербайджана спасли четырех рыбаков на Каспии
В Азербайджане могут законодательно ограничить курение в общественных местах
В феврале в Азербайджане найдено и обезврежено около 1,1 тыс. мин и боеприпасов
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
PolyMart стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
В Баку открылась фотовыставка, посвященная Валентине Терешковой
Азербайджан – инвестиционно-привлекательная страна, Посол Китая Вэй Цзинхуа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»