Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7437 EUR   1.8477 RUR   0.0294 GBR   2.1201 TRY   0.4626

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.28 Brent   52.19

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 12 Мар 12° 13 Мар 13°

СНГ 10.03.2017 17:02

Узбекистан и Казахстан обнаружили схожесть позиций по ряду проблем международной и региональной безопасности - источник

Переговоры по вопросам сотрудничества Узбекистана и Казахстана в сфере борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом состоялись в пятницу в Ташкенте, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах республики.

По его данным, в переговорах приняли участие ряд руководителей правоохранительных органов и государственных учреждений двух стран, делегацию Казахстана возглавил помощник президента - секретарь Совета безопасности Владимир Жумаканов.

"Стороны обсудили перспективы взаимодействия по противодействию современным вызовам и угрозам стабильности и безопасности, сотрудничества в сфере борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом, нелегальной миграцией и другими опасными явлениями", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что состоявшийся обмен мнениями подтвердил схожесть и совпадение позиций двух стран по многим проблемам международной и региональной безопасности. Выработаны конкретные предложения по дальнейшему развитию взаимных контактов для совместного реагирования на возникающие современные вызовы и угрозы.

Стороны подчеркнули обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии многоплановых отношений между двумя странами в духе Договора о стратегическом партнерстве между двумя странами от 2013 года.

"Отмечено, что взаимодействие двух стран в области безопасности имеет важное значение для стабильности и устойчивого развития всего региона Центральной Азии", - заключил источник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, АНТИТЕРРОР, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Назарбаев и Мирзиёев считают важным продолжить активизацию сотрудничества Казахстана и Узбекистана Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан Узбекистану будет сложно решать вопросы безопасности после выхода из ОДКБ - генсек Ташкент переориентировался на сотрудничество со странами НАТО - казахстанский сенатор Узбекский беспилотник нарушил воздушное пространство Казахстана - МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]