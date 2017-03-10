Президент Литвы призывает не менять договоры ЕС

На фоне дискуссий лидеров стран-членов Евросоюза (ЕС) о предложении сделать Сообщество разноскоростным, с разными уровнями интеграции стран, президент Литвы Даля Грибаускайте в пятницу призвала не пытаться изменить основополагающие договоры, требующие согласия всех стран - членов.

"Литва решительно высказывается против изменения договоров ЕС. В них предусмотрены все меры, позволяющие тесно и эффективно сотрудничать - просто нужно их использовать", - сказала президент.

Пресс-релиз с ее высказываниями распространен в пятницу, когда в Брюсселе проходит саммит ЕС, сообщает агентство BNS.

Участники саммита обсуждают будущее ЕС после выхода из него Великобритании. Они намерены утвердить вехи развития Евросоюза в ближайшие 10 лет.

Германия и Франция поддерживают идею о том, что в будущем группы стран могли бы принимать решения об углублении интеграции в определенных областях без общего согласия ЕС.

Литовские дипломаты эту идею не отклоняют, но с осторожностью относятся к возможности унифицировать налоги или слишком сильно интегрироваться в оборонной сфере, чтобы не умалить роль НАТО и США в Европе, отмечает агентство BNS.