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Дальнее зарубежье 10.03.2017 17:18

Президент Литвы призывает не менять договоры ЕС

На фоне дискуссий лидеров стран-членов Евросоюза (ЕС) о предложении сделать Сообщество разноскоростным, с разными уровнями интеграции стран, президент Литвы Даля Грибаускайте в пятницу призвала не пытаться изменить основополагающие договоры, требующие согласия всех стран - членов.

"Литва решительно высказывается против изменения договоров ЕС. В них предусмотрены все меры, позволяющие тесно и эффективно сотрудничать - просто нужно их использовать", - сказала президент.

Пресс-релиз с ее высказываниями распространен в пятницу, когда в Брюсселе проходит саммит ЕС, сообщает агентство BNS.

Участники саммита обсуждают будущее ЕС после выхода из него Великобритании. Они намерены утвердить вехи развития Евросоюза в ближайшие 10 лет.

Германия и Франция поддерживают идею о том, что в будущем группы стран могли бы принимать решения об углублении интеграции в определенных областях без общего согласия ЕС.

Литовские дипломаты эту идею не отклоняют, но с осторожностью относятся к возможности унифицировать налоги или слишком сильно интегрироваться в оборонной сфере, чтобы не умалить роль НАТО и США в Европе, отмечает агентство BNS.

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Тэги: ЛИТВА, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, ДОГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]