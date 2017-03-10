Марин Ле Пен заручилась необходимой поддержкой для участия в президентских выборах во Франции

Председатель французского "Национального фронта" Марин Ле Пен набрала необходимые 500 голосов депутатов, мэров городов и других народных избранников, необходимых для регистрации своей кандидатуры на президентских выборах, сообщила в пятницу местная пресса.

Помимо М.Ле Пен, свои кандидатуры имеют возможность зарегистрировать Франсуа Фийон, Эмманюэль Макрон, Бенуа Амон, Николя Дюпон-Эньян, Натали Арто и Франсуа Асселино. Представителю "Левого фронта" Жан-Люку Меленшону не хватает еще 68 подписей.

Крайний срок сбора подписей - 17 марта, напоминают СМИ.

Выборы президента Франции пройдут в апреле-мае 2017 года.