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Дальнее зарубежье 10.03.2017 17:43

Партия Меркель в предвыборной гонке незначительно опережает по популярности СДПГ - опрос

Партия Христианско-демократический союз Германии (ХДС) Ангелы Меркель незначительно лидирует в предвыборной гонке по сравнению с Социально-демократической партией (СДПГ) Зигмара Габриэля, сообщает в пятницу немецкая телекомпания ZDF со ссылкой на аналитическую службу института Forschungsgruppe Wahlen.

Так, если бы выборы в бундестаг Германии проходили в ближайшее время, то консерваторы ХДС смогли бы заручиться поддержкой 34% опрошенных, а СДПГ получила бы результат на два процентных пункта ниже - 32%.

Что касается кандидатов от партии на пост канцлера, то Ангелу Меркель (ХДС), и Мартина Шульца (СДПГ) поддерживают по 44% респондентов. Еще в феврале за М.Шульца были готовы отдать свои голоса 49% граждан ФРГ, а за А.Меркель - 38%.

Опрос проводился 7-9 марта среди 1,2 тыс. человек.

Выборы в бундестаг Германии состоятся в сентябре 2017 года. После этого в стране будет сформировано новое правительство и выбран канцлер ФРГ.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВЫБОРЫ, ПАРТИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]