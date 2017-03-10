Партия Меркель в предвыборной гонке незначительно опережает по популярности СДПГ - опрос

Партия Христианско-демократический союз Германии (ХДС) Ангелы Меркель незначительно лидирует в предвыборной гонке по сравнению с Социально-демократической партией (СДПГ) Зигмара Габриэля, сообщает в пятницу немецкая телекомпания ZDF со ссылкой на аналитическую службу института Forschungsgruppe Wahlen.
Так, если бы выборы в бундестаг Германии проходили в ближайшее время, то консерваторы ХДС смогли бы заручиться поддержкой 34% опрошенных, а СДПГ получила бы результат на два процентных пункта ниже - 32%.
Что касается кандидатов от партии на пост канцлера, то Ангелу Меркель (ХДС), и Мартина Шульца (СДПГ) поддерживают по 44% респондентов. Еще в феврале за М.Шульца были готовы отдать свои голоса 49% граждан ФРГ, а за А.Меркель - 38%.
Опрос проводился 7-9 марта среди 1,2 тыс. человек.
Выборы в бундестаг Германии состоятся в сентябре 2017 года. После этого в стране будет сформировано новое правительство и выбран канцлер ФРГ.
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