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Дальнее зарубежье 10.03.2017 18:03

В Сирии под эгидой иракских шиитов сформирована бригада, ставящая целью освобождение Голанских высот

Бригада освобождения Голанских высот создана в Сирии под эгидой иракского шиитского движения Харакат Хезболла аль-Нуджаба.

Представитель этого формирования Сейед Хашем аль-Мусави сообщил, что цель бригады - "освободить Голаны от израильской оккупации".

"Мы создали бригаду после недавних побед в Сирии. Она представляет собой хорошо оснащенные и подготовленные силы специального назначения", - сказал С.Х.аль-Мусави, которого цитируют иранские СМИ.

"Если сирийское правительство попросит, мы готовы освободить Голаны", - подчеркнул он.

Израиль оккупировал Голанские высоты в ходе Шестидневной войны 1967 года, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал.

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Тэги: СИРИЯ, БРИГАДА, ИЗРАИЛЬ, ВЫСОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]