В Сирии под эгидой иракских шиитов сформирована бригада, ставящая целью освобождение Голанских высот

Бригада освобождения Голанских высот создана в Сирии под эгидой иракского шиитского движения Харакат Хезболла аль-Нуджаба.

Представитель этого формирования Сейед Хашем аль-Мусави сообщил, что цель бригады - "освободить Голаны от израильской оккупации".

"Мы создали бригаду после недавних побед в Сирии. Она представляет собой хорошо оснащенные и подготовленные силы специального назначения", - сказал С.Х.аль-Мусави, которого цитируют иранские СМИ.

"Если сирийское правительство попросит, мы готовы освободить Голаны", - подчеркнул он.

Израиль оккупировал Голанские высоты в ходе Шестидневной войны 1967 года, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал.