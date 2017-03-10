В Сирии под эгидой иракских шиитов сформирована бригада, ставящая целью освобождение Голанских высот

Бригада освобождения Голанских высот создана в Сирии под эгидой иракского шиитского движения Харакат Хезболла аль-Нуджаба.
Представитель этого формирования Сейед Хашем аль-Мусави сообщил, что цель бригады - "освободить Голаны от израильской оккупации".
"Мы создали бригаду после недавних побед в Сирии. Она представляет собой хорошо оснащенные и подготовленные силы специального назначения", - сказал С.Х.аль-Мусави, которого цитируют иранские СМИ.
"Если сирийское правительство попросит, мы готовы освободить Голаны", - подчеркнул он.
Израиль оккупировал Голанские высоты в ходе Шестидневной войны 1967 года, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал.
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