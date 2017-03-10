Грузинский президент хочет начать широкое обсуждение поправок в Конституцию, в правительстве и парламенте его идею не поддерживают

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в пятницу провел презентацию начатой им кампании "Конституция всех" по широкому обсуждению поправок в Основной закон.
"Парламент инициировал фундаментальный пересмотр Конституции, что может стать основой для сплочения общества и укрепления государства. Но этот процесс не должен проходить, как раньше, в закрытых кабинетах, в нем должны участвовать все члены общества, так как Конституция нас объединяет, и она начинается словами "Мы, граждане Грузии", - заявил Г.Маргвелашвили.
Он отметил, что Конституция является "контрактом каждого гражданина Грузии с государством, (устанавливает), как оно должно функционировать".
Президент пригласил на презентацию представителей правительства, парламента, политических партий, неправительственных организаций, членов конституционной комиссии, дипломатического корпуса, всего более 170 человек. Между тем в мероприятии отказались принимать участие представители правящей партии "Грузинская мечта" и парламентского большинства.
Вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил в пятницу журналистам, что не собирается идти к президенту.
"Уже несколько месяцев над поправками в Конституцию работает конституционная комиссия, поэтому меня не интересует, с кем встретится президент и какие конституционные вопросы он намерен рассматривать", - заявил К.Каладзе.
Накануне председатель парламента Ираклий Кобахидзе в связи с идеей Г.Маргвелашвили начать широкое обсуждение поправок в Конституцию заявил журналистам, что "президент страны в очередной раз демонстрирует неуважение к парламенту и государственной конституционной комиссии".
"В соответствии с законодательством Грузии, всенародное обсуждение законопроекта по пересмотру Конституции является эксклюзивным полномочием парламента. Через два месяца государственная конституционная комиссия завершит работу над поправками в Конституцию, после чего эти поправки будут вынесены на всенародное обсуждение. Инициатива президента уже сейчас начать широкое обсуждение поправок в Конституцию лишена рациональных оснований", - говорится в специальном заявлении председателя парламента Грузии.
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