Фракция социалистов предприняла демарш в парламенте Молдавии

Оппозиционная фракция партии социалистов покинула в пятницу зал заседаний парламента Молдавии в знак протеста против отказа отменить закон о порядке возврата 1 млрд долларов, украденного из банковской системы страны.

В декабре прошлого года президент Молдавии Игорь Додон предложил отменить принятый в сентябре 2016 года закон. Он назвал несправедливым решение о переводе украденных денег в государственный долг и предложил найти другие решения.

Выступая в парламенте в пятницу, министр финансов Молдавии Октавиван Арамашу заявил, что предложение президента невыполнимо, так как закон о переводе задолженности в госдолг "уже произвел юридический эффект, и его отменить невозможно".

Парламент Молдавии рассмотрел инициативу президента и отклонил ее большинством голосов.

"В знак протеста мы будем бойкотировать сегодня заседание парламента, который высказался за то, чтобы деньги возвращать за счет граждан, за счет госбюджета. Мы не можем согласиться с таким решением парламента. Мы поддерживаем предложение президента Игоря Додона по этому поводу. Народ избрал президента, мы его поддерживаем, вместе пойдем в народ - пусть люди выскажутся, хотят они возвращать украденный миллиард или нет", - заявила председатель ПСРМ Зинаида Гречанная.

Депутат-социалист Владимир Цуркан, в свою очередь, отметил, что в результате принятого парламентом решения "внутренний долг страны будет практически удвоен". "Все мы вынуждены будем возвращать этот украденный миллиард, не будучи виновными. Мы предложили провести по этому вопросу поименное голосование, парламентское большинство тоже отказалось. Они не хотят быть честными с людьми, они хотят манипулировать гражданами, в том числе путем изменения избирательной системы. Они говорят об одномандатных округах, но боятся даже поименного голосования", - заявил В.Цуркан.

Он заявил, что социалисты "пойдут в народ" и спросят, хотят ли люди, чтобы их обкрадывали дальше. "Мы хотим получить ответ на этот вопрос посредством референдума. Это не конституционный референдум, а плебисцит, совет с народом. Мы просто спросим, хотите ли вы отменить этот закон или нет? Это абсолютно понятный вопрос, чтобы получить мнение людей по данной проблеме", - сказал В.Цуркан.

Закон о переводе пропавших из банковской системы денег был принят в сентябре 2016 года без обсуждения в парламенте, так как ответственность взяло на себя правительство Молдавии.

МВФ настаивал на принятии закона о покрытии финансовой дыры, которая образовалась в бюджете после предоставления Национальному банку средств для закрытия долгов трех ликвидированных банков.

Решение правительства о переводе этой суммы в госдолг Молдавии было одобрено МВФ. Принятие закона было одним из основных условий подписания МВФ нового меморандума с Молдавией и возобновления внешнего финансирования страны.