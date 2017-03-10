Неизвестные ограбили двух американцев в Париже, похитив украшения на 400 тыс. евро

Неизвестные похитили у двух американцев драгоценности на сумму в 400 тыс. евро, пишет в пятницу газета "Паризьен".

По ее данным, ограбление произошло накануне вечером на Вандомской площади в Париже.

Сообщается, что нападение произошло на подземной парковке, когда граждане США вернулись к своей машине.

Грабителей задержать пока не удалось.