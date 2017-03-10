Оборот по сделкам на БФБ в январе-феврале увеличился почти в 4 раза

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-феврале 2017 года составил 1 млрд 446 млн 35,472 тыс. манатов, что в 3,7 раз выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.

В общем объеме сделок на БФБ в январе-феврале 2017 года на долю рынка производных сделок пришлось 593 млн 961,6 тыс. манатов (рост в 2,4 раза – ИФ-Аз), из которых на долю сделок с валютой - 565 млн 159,329 тыс. манатов, сделок с товарами – 28 млн 802,279 тыс. манатов.

Из общего оборота в январе-феврале на сделки с государственными ценными бумагами пришлось 162 млн 204,128 тыс. манатов (рост на 28,4%). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 35 млн 84,12 тыс. манатов.. Объем размещения облигаций на первичном рынке составил 31 млн 986,002 тыс. манатов, на вторичном рынке – 3 млн 98,117 тыс. манатов

Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка на первичном рынке за отчетный период составил 127 млн 120,007 тыс. манатов.

На долю паевого рынка в общем обороте БФБ в январе-феврале пришлось 600 млн 479,29 тыс. манатов против 5 млн 547,428 тыс. манатов в январе-феврале 2016 года. При этом объем размещения акций на первичном рынке составил 600 млн манатов, на вторичном – 479,29 тыс. манатов.

На долю долговых инструментов рынка ценных бумаг в общем объеме сделок в январе-феврале 2017 года пришлось 87 млн 364,709 тыс. манат (рост в 6,4 раза). При этом объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного фонда на первичном рынке составил 30 млн 35 тыс. манатов, на вторичном рынке – 10 млн 10,84 тыс. манатов. Объем размещения прочих корпоративных облигаций на вторичном рынке за январь составил 47 млн 318,869 тыс. манатов.

Н.Аббасова