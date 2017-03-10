Полный ввод в эксплуатацию ж/д Баку-Тбилиси-Карс запланирован на апрель 2017г

Полный ввод в эксплуатацию железнодорожного транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК) запланирован на апрель 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве Азербайджана.

«Строительство грузинского участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс уже завершено, турецкий участок коридора тоже на стадии завершения. Полностью запуск коридора БТК в эксплуатацию ожидается в апреле текущего года», - отметили в правительстве.

Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора с использованием существующей магистрали Тбилиси-Баку. Проект включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км - Грузии, а также реконструкцию 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси.

Проект также включает: строительство железнодорожного тоннеля между Грузией и Турцией протяженностью 4,2 км, перед тоннелем в Ахалкалаки – сооружение пункта по переходу поездов с существующей в Грузии колеи на европейскую колею. Строительство грузинской части БТК финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

На начальном этапе объем транспортировки грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.

Н.Аббасова