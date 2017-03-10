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Транспорт и связь 10.03.2017 16:35

Полный ввод в эксплуатацию ж/д Баку-Тбилиси-Карс запланирован на апрель 2017г

Полный ввод в эксплуатацию железнодорожного транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК) запланирован на апрель 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве Азербайджана.

«Строительство грузинского участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс уже завершено, турецкий участок коридора тоже на стадии завершения. Полностью запуск коридора БТК в эксплуатацию ожидается в апреле текущего года», - отметили в правительстве.

Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора с использованием существующей магистрали Тбилиси-Баку. Проект включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км - Грузии, а также реконструкцию 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси.

Проект также включает: строительство железнодорожного тоннеля между Грузией и Турцией протяженностью 4,2 км, перед тоннелем в Ахалкалаки – сооружение пункта по переходу поездов с существующей в Грузии колеи на европейскую колею. Строительство грузинской части БТК финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

На начальном этапе объем транспортировки грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.

Н.Аббасова

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Тэги: ЖЕЛДОРОГА, ПУСК, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]