Нефть слабо дорожает в пятницу, Brent торгуется у $52,55 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в пятницу после падения накануне на опасениях, что рост добычи и запасов в США может свести на нет усилия ОПЕК по снижению предложения топлива на мировом рынке.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:16 в пятницу увеличилась на $0,36 (0,69%) до $52,55 за баррель.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,39 (0,79%) - до $49,67 за баррель.

Как сообщило в минувшую среду Минэнерго, запасы нефти в США выросли по итогам девятой недели подряд - на 8,2 млн баррелей, до рекордного уровня, тогда как добыча нефти в стране повысилась третью неделю подряд - до 9,09 млн баррелей в сутки (б/с), максимума с февраля 2016 года.

Более того, добыча на месторождении Permian на юге США может вырасти на 600-700 тыс. б/с до декабря, предположил глава нефтетрейдера Vitol в Америке Майк Лойя.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее на текущей неделе заявил, что мировые запасы топлива сокращаются медленнее, чем ожидалось. Многие участники рынка восприняли это как сигнал к тому, что соглашение о снижении добычи нефти, срок которого истекает в конце июня, может быть продлено.

Тем временем эксперты банка Morgan Stanley по-прежнему придерживаются оптимистичного настроя и ожидают, что запасы топлива в мире упадут во втором квартале, а Brent подорожает до $62,5 за баррель к концу года и останется примерно на этом уровне на протяжении 2018 года.