Нефть слабо дорожает в пятницу, Brent торгуется у $52,55 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в пятницу после падения накануне на опасениях, что рост добычи и запасов в США может свести на нет усилия ОПЕК по снижению предложения топлива на мировом рынке.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:16 в пятницу увеличилась на $0,36 (0,69%) до $52,55 за баррель.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,39 (0,79%) - до $49,67 за баррель.
Как сообщило в минувшую среду Минэнерго, запасы нефти в США выросли по итогам девятой недели подряд - на 8,2 млн баррелей, до рекордного уровня, тогда как добыча нефти в стране повысилась третью неделю подряд - до 9,09 млн баррелей в сутки (б/с), максимума с февраля 2016 года.
Более того, добыча на месторождении Permian на юге США может вырасти на 600-700 тыс. б/с до декабря, предположил глава нефтетрейдера Vitol в Америке Майк Лойя.
Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее на текущей неделе заявил, что мировые запасы топлива сокращаются медленнее, чем ожидалось. Многие участники рынка восприняли это как сигнал к тому, что соглашение о снижении добычи нефти, срок которого истекает в конце июня, может быть продлено.
Тем временем эксперты банка Morgan Stanley по-прежнему придерживаются оптимистичного настроя и ожидают, что запасы топлива в мире упадут во втором квартале, а Brent подорожает до $62,5 за баррель к концу года и останется примерно на этом уровне на протяжении 2018 года.
Эрдоган считает необходимыми переговоры Баку и Еревана при содействии Москвы
Эр-Рияд готов обсуждать с Баку военное сотрудничество – саудовский министр
Баку придает особое значение всестороннему развитию отношений с Брюсселем - Алиев
Сотрудники МЧС Азербайджана спасли четырех рыбаков на Каспии
В Азербайджане могут законодательно ограничить курение в общественных местах
В феврале в Азербайджане найдено и обезврежено около 1,1 тыс. мин и боеприпасов
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Понтифик не исключил возможности служения женатых священников
По делу Януковича Генпрокуратура Украины обязана сотрудничать с российской стороной, настаивает адвокат экс-президента
Эрдоган готов привлечь турецкий бизнес к вопросу поставки российских самолетов МС-21
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
PolyMart стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
В Баку открылась фотовыставка, посвященная Валентине Терешковой
Азербайджан – инвестиционно-привлекательная страна, Посол Китая Вэй Цзинхуа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»