В феврале в Азербайджане найдено и обезврежено около 1,1 тыс. мин и боеприпасов

Азербайджанское национальное агентство по разминированию (ANAMA) в феврале 2017 года в результате проверки территории площадью 1млн 368 тыс. 831 кв. м обнаружило и обезвредило 1,082 тыс. неразорвавшихся боеприпасов и мин, сообщает пресс-служба ANAMA.
"В том числе обезврежены 1,048 тыс. неразорвавшихся боеприпасов, 31 противотанковая и три противопехотные мины", - отмечает агентство.
В поисковых операциях и разминировании участвовали 489 специалистов и 131 представитель вспомогательного состава, использовалось шесть миноочистительных машин и 34 собаки.
В целом, за весь период проведения операций на территории общей площадью 396 млн 984 тыс. 456 кв. м было найдено и обезврежено 756,894 тыс. мины и боеприпаса.
Специалисты ANAMA продолжают работы по разминированию на территории Абшеронского, Агдамского, Агджабединского, Агстафинского, Бардинского, Бейлаганского, Физулинского, Джабраильского, Лянкяранского, Товузского, Тертерского районов, Гарадагского района Баку, селе Гюздек и в Гяндже.
В феврале на территории республики зафиксирован один инцидент, связанный с взрывом мины/боеприпаса.
Р.Бабаев
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