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Происшествия 10.03.2017 16:43

В феврале в Азербайджане найдено и обезврежено около 1,1 тыс. мин и боеприпасов

Азербайджанское национальное агентство по разминированию (ANAMA) в феврале 2017 года в результате проверки территории площадью 1млн 368 тыс. 831 кв. м обнаружило и обезвредило 1,082 тыс. неразорвавшихся боеприпасов и мин, сообщает пресс-служба ANAMA.

"В том числе обезврежены 1,048 тыс. неразорвавшихся боеприпасов, 31 противотанковая и три противопехотные мины", - отмечает агентство.

В поисковых операциях и разминировании участвовали 489 специалистов и 131 представитель вспомогательного состава, использовалось шесть миноочистительных машин и 34 собаки.

В целом, за весь период проведения операций на территории общей площадью 396 млн 984 тыс. 456 кв. м было найдено и обезврежено 756,894 тыс. мины и боеприпаса.

Специалисты ANAMA продолжают работы по разминированию на территории Абшеронского, Агдамского, Агджабединского, Агстафинского, Бардинского, Бейлаганского, Физулинского, Джабраильского, Лянкяранского, Товузского, Тертерского районов, Гарадагского района Баку, селе Гюздек и в Гяндже.

В феврале на территории республики зафиксирован один инцидент, связанный с взрывом мины/боеприпаса.

Р.Бабаев

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Тэги: ANAMA, РАЗМИНИРОВАНИЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]