МИД Сирии направил обращение в Организацию Объединенных наций и Совбез ООН в связи с "продолжающимися атаками Турции на суверенитет Сирии", сообщает в пятницу агентство САНА.
Также сирийское внешнеполитическое ведомство призвало генсека ООН Антониу Гутерриша, Совбез ООН и все международное сообщество обязать Турцию вывести свои войска и "остановить вторжение и атаки" на территорию Сирии.
С августа прошлого года турецкая армия при поддержке лояльной Анкаре части сирийской оппозиции проводит на севере Сирии операцию "Щит Евфрата". Дамаск расценивает действия Анкары как акт агрессии.
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