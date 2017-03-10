МИД Сирии направил обращение в Организацию Объединенных наций и Совбез ООН в связи с "продолжающимися атаками Турции на суверенитет Сирии", сообщает в пятницу агентство САНА.

Также сирийское внешнеполитическое ведомство призвало генсека ООН Антониу Гутерриша, Совбез ООН и все международное сообщество обязать Турцию вывести свои войска и "остановить вторжение и атаки" на территорию Сирии.

С августа прошлого года турецкая армия при поддержке лояльной Анкаре части сирийской оппозиции проводит на севере Сирии операцию "Щит Евфрата". Дамаск расценивает действия Анкары как акт агрессии.