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Регион 10.03.2017 16:54

МИД Сирии направил обращение в ООН в связи с "атаками Турции" - СМИ

МИД Сирии направил обращение в Организацию Объединенных наций и Совбез ООН в связи с "продолжающимися атаками Турции на суверенитет Сирии", сообщает в пятницу агентство САНА.

Также сирийское внешнеполитическое ведомство призвало генсека ООН Антониу Гутерриша, Совбез ООН и все международное сообщество обязать Турцию вывести свои войска и "остановить вторжение и атаки" на территорию Сирии.

С августа прошлого года турецкая армия при поддержке лояльной Анкаре части сирийской оппозиции проводит на севере Сирии операцию "Щит Евфрата". Дамаск расценивает действия Анкары как акт агрессии.

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Тэги: СИРИЯ, ТУРЦИЯ, ООН, АГРЕССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]