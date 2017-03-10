В Азербайджане могут законодательно ограничить курение в общественных местах

Парламентские комитеты по социальной политике, правам человека и труду на совместном заседании в пятницу рассмотрели законопроект «Об ограничении использования табачных изделий», ограничивающий курение в общественных местах, сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
Законопроект подразумевает запрет на курение в образовательных учреждениях, местах проведения спортивных состязаний и других массовых мероприятий, торговых объектах, ресторанах, кафе, барах и других объектах общественного питания.
Проект предусматривает запрет на курение в гостиницах, учреждениях здравоохранения, реабилитационных центрах, санаториях, курортах, социальных объектах, театрах и кинотеатрах, на выставках, в читальных залах, библиотеках, музеях и других культурных учреждениях, в подземных и надземных переходах, автобусах (в том числе междугородних и международных), такси, метро, на воздушном, железнодорожном, морском и речном транспорте, на автобусных остановках, вокзалах, речных и морских портах, аэропортах, лифтах, общих площадках многоквартирных зданий, на заправочных станциях, в зданиях и на предприятиях, в которых хранятся быстровоспламеняющиеся вещества, на детских площадках, пляжах, рабочих местах организаций, предприятий, управлений вне зависимости от организационно-правовой и формы собственности.
Согласно проекту закона, для защиты окружающей среды и предотвращения заболеваний, вызванных курением табака, государственные органы могут запрещать на отдельных участках, зданиях и объектах курение табака, менять налоговую и ценовую политику для снижения спроса на табачные изделия, запрещать или ограничивать продажу и рекламу табака и т.д.
Р.Бабаев
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