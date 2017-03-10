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Происшествия 10.03.2017 17:08

Сотрудники МЧС Азербайджана спасли четырех рыбаков на Каспии

Сотрудники МЧС Азербайджана спасли четырех рыбаков в Каспийском море, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о перевернувшейся рыбацкой лодке в 150 км от береговой линии. На место происшествия была незамедлительно выслана авиационная группа спасателей. Столкнувшиеся с угрозой утонуть четыре рыбака были спасены»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: МЧС, РЫБАКИ, СПАСЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]