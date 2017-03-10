Сотрудники МЧС Азербайджана спасли четырех рыбаков на Каспии

Сотрудники МЧС Азербайджана спасли четырех рыбаков в Каспийском море, сообщает пресс-служба ведомства.
«В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о перевернувшейся рыбацкой лодке в 150 км от береговой линии. На место происшествия была незамедлительно выслана авиационная группа спасателей. Столкнувшиеся с угрозой утонуть четыре рыбака были спасены»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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