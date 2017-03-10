Баку придает особое значение всестороннему развитию отношений с Брюсселем - Алиев

Баку придает особое значение всестороннему развитию отношений с Европейским Союзом, отмечает президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравительном послании Дональду Туску в связи с его переизбранием на пост президента Совета Евросоюза.

«Отрадно, что наши отношения успешно развиваются в политической, экономической, культурной и других сферах. Азербайджан доказал, что является надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности Европы», - отмечается в тексте поздравления, опубликованном на сайте президента Азербайджана.

И.Алиев выразил надежду на дальнейшие совместные усилия по укреплению опирающегося на здоровый фундамент, доверие и поддержку взаимовыгодного сотрудничества.

«От всей души поздравляю вас с переизбранием на пост президента Совета Европейского Союза и еще раз благодарю за оказываемую поддержку развитию отношений Евросоюз-Азербайджан, а также независимости, суверенитету и территориальной целостности Азербайджана», - подчеркнул президент.

Р.Бабаев