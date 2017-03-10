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Финансы 10.03.2017 17:52

MBNP зарегистрировала проспект эмиссии облигаций АИФ на 100 млн манатов

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) зарегистрировала проспект эмиссии облигаций ЗАО «Азербайджанский ипотечный фонд» (АИФ) на сумму 100 млн манатов, отмечается в сообщении палаты.

«MBNP 6 марта зарегистрировала проспект эмиссии 100 тыс. ипотечных облигаций общества номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу», - отмечается в сообщении палаты.

Кроме этого, в пятницу АИФ завершил размещение облигаций на 50 млн манатов.

Как сообщалось ранее, на 2017 год АИФ планирует эмиссию облигаций на 200 млн манатов.

АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 100 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок – до 30 лет. Первичный платеж составляет 15%.

А.Азизов

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Тэги: АИФ, ОБЛИГАЦИИ, ЭМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]