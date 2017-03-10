Целью налога в 1% за снятие наличных средств с банковских счетов предпринимателей является совершенствование налогового учета – глава Минналогов

Целью взимания 1%-ного налога за снятие наличных средств с банковских счетов предпринимателей является совершенствование налогового учета, сказал министр налогов Фазиль Мамедов.
"Поступления в бюджет по этому виду упрощенного налога незначительны. Его целью является не пополнение бюджета, а учет налогоплательщиков, которые снимают средства, и объем средств, которые, таким образом, снимаются", - сказал Ф.Мамедов.
По его словам, министерство обеспечило возврат в банки незаконную изъятую сумму на около 100 млн манатов. "Это положительно повлияло на их ликвидность", - сказал министр.
Согласно последним изменениям в Налоговый кодекс, банки или почтовые операторы за снятие наличных средств с банковских счетов с юридических лиц и частных предпринимателей удерживают налог в размере 1% от этой суммы.
А.Ахундов
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