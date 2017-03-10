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Финансы 10.03.2017 17:55

Целью налога в 1% за снятие наличных средств с банковских счетов предпринимателей является совершенствование налогового учета – глава Минналогов

Целью взимания 1%-ного налога за снятие наличных средств с банковских счетов предпринимателей является совершенствование налогового учета, сказал министр налогов Фазиль Мамедов.

"Поступления в бюджет по этому виду упрощенного налога незначительны. Его целью является не пополнение бюджета, а учет налогоплательщиков, которые снимают средства, и объем средств, которые, таким образом, снимаются", - сказал Ф.Мамедов.

По его словам, министерство обеспечило возврат в банки незаконную изъятую сумму на около 100 млн манатов. "Это положительно повлияло на их ликвидность", - сказал министр.

Согласно последним изменениям в Налоговый кодекс, банки или почтовые операторы за снятие наличных средств с банковских счетов с юридических лиц и частных предпринимателей удерживают налог в размере 1% от этой суммы.

А.Ахундов

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Тэги: НАЛИЧНОСТЬ, НАЛОГИ, УЧЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]